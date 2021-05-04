الرئيس الإريترى يصل السودان لبحث أزمة سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس الإريترى أسياس أفورقى، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، حيث يلتقى رئيس المجلس السيادى الانتقالى السودانى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل.





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