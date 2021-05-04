الكذبة الكبرى.. ترامب يوجه رسالة لأنصاره حول الانتخابات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وضف الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، الانتخابات الأمريكية بأنها "الكذبة الكبرى"، مجددًا تأكيده على أن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 هى الكاذبة، وليست مزاعمه الكاذبة أنه فاز بالفعل على الرئيس جو بايدن.





وفى رسالة إلى أنصاره بالبريد الإلكترونى، قال ترامب: "الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020، ستعرف من الآن فصاعدًا بالكذبة الكبرى". وكان الكثير من القضاة رفضوا دعاوى قانونية رفعها الفريق القانونى لترامب بشأن وجود نظريات المؤامرة حول ماكينات التصويت المزورة وحشو صناديق الاقتراع فى الولايات المهمة، مثل جورجيا وأريزونا وبنسلفانيا. لذا، عمل الجمهوريون على وضع قيود جديدة على عملية التصويت فى الولايات المتحدة، وذلك بالرغم من أن البعض منهم نأوا بأنفسهم عن الرئيس السابق بسبب إصراره على سرقة الانتخابات.

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