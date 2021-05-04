عاجل- طن متفجرات.. إنقاذ بغداد من مخطط إرهابى

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، أوضحت خلية الإعلام الأمنى، أن كميات المضبوطات كانت فى إحدى الأطراف الغربية للعاصمة العراقية، وتعود إلى عصابات داعش الإرهابية، مضيفة أن المخزن المضبوط يحتوى على "1000 كجم" من المواد شديدة الانفجار، والتى تدخل فى صناعة العبوات الناسفة.

وأشار البيان إلى أن تنظيم داعش كان يخطط لاستخدام المتفجرات فى تنفيذ عمليات إرهابية داخل العاصمة العراقية، مضيفًا أنه تم رفعها من قبل المختصين، وتسليمها إلى القوات المعنية للتعامل معها، وإتلافها.

وتواصل القوات الأمنية العراقية ملاحقة خلايا عصابات داعش الإرهابية عبر سلسلة من العمليات العسكرية، والتى نجحت فى القضاء على العشرات من عناصر التنظيم واعتقال الكثير منهم.