جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، أوضحت خلية الإعلام الأمنى، أن كميات المضبوطات كانت فى إحدى الأطراف الغربية للعاصمة العراقية، وتعود إلى عصابات داعش الإرهابية، مضيفة أن المخزن المضبوط يحتوى على "1000 كجم" من المواد شديدة الانفجار، والتى تدخل فى صناعة العبوات الناسفة.
وأشار البيان إلى أن تنظيم داعش كان يخطط لاستخدام المتفجرات فى تنفيذ عمليات إرهابية داخل العاصمة العراقية، مضيفًا أنه تم رفعها من قبل المختصين، وتسليمها إلى القوات المعنية للتعامل معها، وإتلافها.
وتواصل القوات الأمنية العراقية ملاحقة خلايا عصابات داعش الإرهابية عبر سلسلة من العمليات العسكرية، والتى نجحت فى القضاء على العشرات من عناصر التنظيم واعتقال الكثير منهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- طن متفجرات.. إنقاذ بغداد من مخطط إرهابى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.