إثيوبيا: بيانات السودان حول تبعية إقليم بنى شنقول له تمس سيادتنا

جدة - نرمين السيد - اعتبرت الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، أن التصريحات السودانية الأخيرة عدائية ومضطربة، معربة عن رفضها لربط أزمة الحدود مع السودان بملف سد النهضة، حسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل.





وفى مؤتمر صحفى للخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بأديس أبابا، قال متحدث الخارجية الإثيوبية دينا مفتى: "مازالت التصريحات السودانية العدائية مستمرة ولم يكتفى السودان بالاعتداء على أراض إثيوبية بل انتقل إلى الادعاء بتبعية إقليم سد النهضة". واعتبر مفتى أن "تصريحات السودان بشأن تبعية إقليم بنى شنقول جوموز أمر مؤسف، ونرفضه تمامًا، وسنصدر بيان مفصلاً حوله". وتابع مفتى: "مازلنا وسنظل نتمسك بقيادة الاتحاد الإفريقى، ولن نقبل بتحركات السودان لربط مسألة الحدود بسد النهضة". تأتى تصريحات الجانب الإثيوبى وسط تصاعد التوتر بشأن سد النهضة، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثانى للسد، فى خطوة تشكل خطرًا على الأمن المائى والحياة فى مصر والسودان، وهى خطوة ترفضها مصر والسودان، مطالبين بمفاوضات برعاية الأمم المتحدة وواشنطن الاتحادين الإفريقى والأوروبى.

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