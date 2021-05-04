رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 madrasati للتعليم الالكتروني عن بُعد

رابط منصة مدرستي التعليمية 1442، مازال البحث يتزايد عن الرابط الخاص بمنصة مدرستي للتعليم عن بعد، حيث تتيح المنصة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الاستفادة من كافة الخدمات التعليمية التي توفرها المنصة، و تعد هذة المنصة من أهم المنصات التعليمية التي تم تدشينها في المملكة العربية السعودية في منظومة التعليم عن بعد التي اضطرت وزارة التعليم السعودي إلى تطبيقها في بداية هذا العام الدراسي الجديد تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وجاري الآن تقييم الأمور لتحديد ما إذا كانت ستستمر المنظومة أم أن نظام التعليم سيعود إلى الحضور في الفصول الدراسية مرة أخرى.

رابط منصة مدرستي التعليمية 1442

يمكنكم من خلال رابط منصة مدرستي التعليمية، الاستفادة عن كافة الخدمات التعليمية التي تقدمها المنصة، حيث تعد منصة مدرستي للتعليم عن بعد أحد أشهر المنصات التعليمية في المملكة العربية السعودية، فمن خلالها يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على خدمات التعلم الإلكتروني بشكل منظم، حيث تحتوي على الكثير من الأدوات والوسائل التي تساعد الطلاب على تلقي دروسهم وكذلك أداء الامتحانات بكل سهولة، كما أنها تتيح لأولياء الأمور تقييم أداء أبناءهم التعليمي ومتابعتهم طوال العام، ومن أهم مميزات المنصة أنها تحاكي واقع التعليم في المدارس، كما أن المنصة تتيح للطلاب التفاعل الكامل مع زملاءهم والمعلمين في الفصل، وكذلك تتيح المنصة الاتصال و التواصل بين الطلاب والمعلمين بشكل مستمر.

منصة مدرستي

ومن الأسباب التي أدت أيضًا إلى تزايد البحث عن رابط منصة مدرستي التعليمية من قبل أولياء الأمور أنها توفر لهم مجموعة من الخدمات و الأدوات التعليمية التي تمكنهم من متابعة المعلمين ومساعدتهم على تنظيم عمل أبناءهم في الفصل، بالإضافة إلى أنها تتيح لهم مراقبة المستوى التعليمي لأطفالهم والتواصل مع المدرسين في حالة حدوث أي شكاوي.