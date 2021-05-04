خطوات الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الطلب 1442

الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الطلب 1442، الأمر الذي سوف نوضحه بشيء من التفصيل في مقالنا هذا على موقع ثقفني، حيث تعد خدمة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي هي واحدة من أبرز الخدمات الإلكترونية التي تتيحها حكومة المملكة العربية السعودية للمستفيدين من تلك المقطوعة، حيث تسعى حكومة المملكة العربية السعودية جاهدة لتحقيق فرص المساواة بين شعبها، فتهدف إلى الأسر محدودة الدخل فتقيم لهم العديد من المشروعات وسبل دخل كريمة من خلال معاشات شهرية على هيئة مقطوعة ضمان اجتماعي أو مكرمة الضمان الاجتماعي، الكل يصب في مصلحة محدودي الدخل والأسر المتعففة في أراضي المملكة العربية السعودية، حتى تنهض المملكة حكومة وشعباً.

كيفية الاستعلام عن المقطوعة برقم الطلب 1442:

يمكن للمستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي الاستعلام عنها وذلك من خلال رقم الطلب، حيث تعد مقطوعة الضمان الاجتماعي، هي إحدى المعونات المقدمة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لمساعدة الأسر المتعففة ومحدودي الدخل، وأصحاب المعاشات، وكل من هو في حاجة ماسّة لها لتوفير عيشة هنية لهم، ويمكن الاستعلام عنها عبر اتباع الخطوات التالية:

يقوم المستعلم بالدخول بشكل مباشر إلى الموقع الإلكترونيّ لوزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة. يقوم بالانتقال إلى تبويب (الخدمات الإلكترونيّة). يقوم بالضغط على خدمة (الاستعلام عن المساعدة المقطوعة). يقوم بإدخال رقم الطلب الخاص بالمستعلم عن المقطوعة في الخانة المخصصة له. يقوم بإدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة له. يقوم بالضغط على أيقونة (عرض). سوف تظهر تفاصيل المقطوعة برقم الطلب بعد إتمام الخطوات السابقة.

كيفية الاستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان برقم الطلب:

يمكن لمستفيدي مقطوعة الضمان الاجتماعي الاستعلام عن موعد صرف المقطوعة برقم الطلب، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

يقوم المستعلم بالدخول بشكل مباشر إلى الموقع الإلكترونيّ لوزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة. يقوم بالانتقال إلى تبويب (الخدمات الإلكترونيّة). يقوم بالضغط على (الاستعلام عن المساعدة المقطوعة). يقوم بإدخال رقم الطلب الخاص بالمستعلم عن المساعدة في الخانة المخصصة له. يقوم بإدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة له. يقوم بالضغط على أيقونة (استعلام).

كيفية الحصول على رقم طلب المقطوعة:

يمكن للمستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي أن يتقدموا بطلب الحصول على رقم طلب المقطوعة، حتى يتمكنوا من استخدامه في الاستعلام عن المقطوعة، ويمكن الحصول على رقم طلب المقطوعة عبر اتباع الخطوات التالية:

يقوم المستفيد من مقطوعة الضمان الاجتماعي بالتواصل مع الدعم الفني لبرنامج المساعدة المقطوعة من خلال الرقم التالي: 8001222777.

يقوم بالاستعلام عن رقم طلب المقطوعة برقم الهوية.

يقوم بالاستعلام عن رقم الطلب مقطوعة الضّمان بالسجل المدني.

شروط استحقاق مقطوعة الضمان:

كانت حكومة المملكة العربية السعودية قد أقرت عددا من الشروط الواجب توافرها حتى يتم استحقاق مقطوعة الضمان الاجتماعي، وجاءت تلك الشروط كالتالي:

ألا يقل عمر المتقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي عن 35 عاما.

أن يكون الشخص المتقدم على مقطوعة الضمان الاجتماعي من الأسر محدودة الدخل والأسر المتعففة التي تستحق المعونة.

ألّا يتخطى راتب المتقدم الحد المانع لصرف المعونة.

يمكن الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي مرةً أخرى بعد مرور عام على تاريخ الحصول على المساعدة الأولى.

أن يكون الحد الأقصى لمقطوعة الضمان هو 30,000 ريال سعوديّ.

أن يتم تحديد قيمة المساعدة المقطوعة وفق الدخل الشهري للأسرة.

وإلى هنا نصل إلى ختام مقالنا على موقع ثقفني بعد أن تعرفنا سويا على كيفية الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي المقدمة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لإعانة الأسر المتعففة ومحدودي الدخل في أراضي المملكة.