"أبل" تطوّر هاتفا قابلا للطي.. وهذا موعد إطلاقه ومواصفاته

كشف أحد المحللين المتخصصين بمنتجات شركة "أبل"، عن الموعد المتوقع لطرح هاتف "آيفون" قابل للطي.

ووفق المحلل التقني مينغ تشي كو، فإن "أبل" ستطرح هاتفا قابلا للطي في عام 2023.

وحسبما نقلت "سي إن بي سي" عن مينغ، فإنه يتوقع أن يتم إنتاج ما يتراوح بين 15 إلى 20 هاتف "آيفون" قابل للطي في 2023.

ومن المرجح وفق مينغ، أن يتضمن الطراز الجديد من "أبل"، شاشة قابلة للطي مقاس 8 بوصات، من نوع "أوليد".

وأوضح مينغ أن توجه "أبل" لدخول سوق الهواتف القابلة للطي، بات ضروريا، وذلك في ضوء إقبال مصنّعي الهواتف على اقتحام هذا المضمار.

وأضاف مينغ: "ستكون الهواتف القابلة للطي ميدانا لتنافس شركات الهواتف بعد طفرة الأجهزة التي تدعم شبكات الجيل الخامس للاتصالات".

ويعتقد مينغ أن هاتف "آيفون" القادم قد يتبنى أسلاكا نانوية فضية تعمل باللمس لشاشة الجهاز، مما يمنح "أبل" ميزة تنافسية في سوق الأجهزة القابلة للطي.

وستكون تقنية العرض هذه ضرورية للأجهزة القابلة للطي في المستقبل، التي تدعم أكثر من طية واحدة، حسبما ذكر موقع "أي آي تي نيوز" المتخصص بالأخبار التقنية.