بريطانيا: قوات عسكرية للمشاركة فى مواجهة داعش بسوريا والعراق

جدة - نرمين السيد - أعلن قائد القوات الجوية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إرسال قوات عسكرية للمشاركة فى مواجهة عصابات تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا والعراق، حسبما نقلت "العربية" عن إعلام بريطانى. أعلن قائد القوات الجوية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إرسال قوات عسكرية للمشاركة فى مواجهة عصابات تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا والعراق، حسبما نقلت "العربية" عن إعلام بريطانى.





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