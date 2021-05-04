سلطنة عمان تمدد تعليق دخول القادمين إليها من 14 دولة

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى عمان، اليوم الثلاثاء، تمديد تعليق دخول السلطنة للقادمين من 14 دولة حتى إشعار آخر، وذلك فى ظل تأثيرات الوضع الوبائى العالمى على الصحة العامة، لاسيما مع انتشار السلالات المتحورة من الفيروس والمرتبطة بالسفر.





وبحسب قرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع تطورات كورونا، يشمل القرار 14 دولة، من بينهم "السودان ولبنان والمملكة المتحدة والهند وباكستان ومصر والفلبين"، إضافة إلى القادمين من أى دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأى من هذه الدول خلال الـ 14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة. ويسرى قرار سلطنة عمان ابتداءًا من يوم الجمعة 7 مايو الجارى، وحتى إشعار آخر. فيما يستثنى القرار المواطنون العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، على أن تخضع الفئات المستثناة للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضى سلطنة عمان.

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