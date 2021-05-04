3 طرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 وموعد سحب جائزة 500 ألف دولار

نظمت شركة إم بي سي مسابقة الحلم ووضعت قواعد وطرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 والذي فُتح باب التسجيل بها اعتباراً من 31/ 1/ 2021 ويستمر متاح التسجيل حتى تاريخ 30/ 12/ 2021 في تمام الساعة 22:59:59، وإذا تم التسجيل بعد هذا التوقيت يعد لاغياً، حيث تقوم المسابقة على تفاعل المشتركين بها مع الأسئلة التي ترسل لهم من خلال هاتفهم المسجل، حتى تزيد فرص الفوز بالجوائز من خلال الاستمرار في الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح.

طرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2021

لابد من الاهتمام بموعد التسجيل في المسابقة السابق، كما حددت الشركة 3 طرق للاشتراك في مسابقة الحلم وهي:

التسجيل في المسابقة عن طريق إرسال رسالة على رقم الاشتراك المرادف لبلدك بها كلمة (Join)، ويرسل لك البرنامج رسالة ترحيب بها تفاصيل المسابقة، ثم رسالة بها المحتوى لزيادة فرص السحب، ورسالة اليوم الأول مجانية، ثم المحاسبة من اليوم الثاني وخصم الاشتراك من رصيدك.

الاشتراك في المسابقة عن طريق تطبيق الحلم والمتوافق على جميع متاجر التطبيقات للهواتف الأندرويد والايفون، سهل الاستخدام بعد تثبيته على هاتفك، ثم تعبئة بياناتك ورقم هاتفك، ومع التسجيل في التطبيق تحصل على عملات رقمية تستخدمها في المسابقة.

الاشتراك في المسابقة عن طريق إرسال رسالة نصية بها كلمة ( Dream أو Reve ) على الرقم التابع للمسابقة في بلدك، وستصلك رسالة قصيرة بها سؤال للإجابة عليه، وبذلك اصبح مسجل في المسابقة وسيصلك يوميا رسائل للإجابة عليها لزيادة فرصك في سحوبات مسابقة الحلم.

موعد سحب جائزة الحلم القادمة

السحب القادم في لجائزة الحلم سيكون يوم 15/ 5/ 2021 بقيمة 500.000 دولار أمريكي، ولابد أن يكون المشترك في المسابقة يبلغ 18 عام فأكثر وفي حالة إذا كان أقل من ذلك فالوصي هو من يستلم الجائزة، وفترة السحب تبدأ من بداية اليوم وتنتهي الساعة 23:59:59 من يوم السحب للمشاركة في المسابقة التي يصل مجموع جوائزها ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكي (3.500.000) $.

الرابحون بمسابقة الحلم عام 2021

جوائز الحلم عام 2021 حتى الآن فاز بها كلا من:

محمد اللباني : من الامارات فاز بتاريخ 25-2-2021 بجائزة 125.000 $ محمد مقبول حسين: من السعودية فاز بتاريخ 11-3-2021 جائزة المستوى البرونزي (5.000$) امجد كوجان: من السعودية فاز بتاريخ 11-3-2021 جائزة المستوى الفضي (10.000$) حمد ادهي: من السعودية فاز بتاريخ 11-3-2021 جائزة المستوى الذهبي (15.000$) سيد سعد محمد: من مصر فاز بتاريخ 11-3-2021 جائزة المستوى البلاتيني (20.000$) إبراهيم عبدالغني السيد: من مصر فاز بتاريخ 11-3-2021 جائزة المستوى الماسي (30.000$) محمود محمد العبيد: من الإمارات فاز بتاريخ 1-4-2021 جائزة 250.000 $

متابعة من موقع ثقفني لأخبار مسابقة الحلم التي نالت شهرة كبيرة منذ بدايتها، فقد اقتربت نتيجة المسابقة في شهر مايو الجاري والمحدد لها يوم 15 مايو 2021 على سحب جائزة بمبلغ نصف مليون دولار أمريكي.