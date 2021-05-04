تردد قناة السعودية الرياضية 1 KSA Sports HD على النايل سات والعرب سات وبجودة HD

القمر عرب سات التردد 12015 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500

شبكة قنوات السعودية الرياضية

تمتلك شبكة قنوات السعودية الرياضية، نقل العديد من البطولات في المملكة العربية السعودية بشكل حصري، مثل الدوري السعودي للمحترفين، وكاس السوبر السعودي وكذلك كاس خادم الحرمين الشريفين، وغيرها من البطولات الأخرى التي تهم المشجع السعودي والعربي.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 25 14 6 5 5 22:45 23 48 2 الشباب 25 14 6 5 5 32:51 19 48 3 الاتحاد 26 12 10 4 4 26:39 13 46 4 التعاون 26 11 8 7 4 24:36 12 41 5 الإتفاق 26 11 5 10 4 40:39 -1 38 6 الفتح 27 11 5 11 3 50:48 -2 38 7 النصر 25 10 6 9 5 33:42 9 36 8 الرائد 26 10 5 11 4 37:39 2 35 9 الأهلي 25 10 5 10 5 44:38 -6 35 10 القادسية 27 8 10 9 3 42:40 -2 34 11 أبها 26 10 4 12 4 44:38 -6 34 12 الفيصلي 26 8 9 9 4 34:34 0 33 13 الباطن 26 7 8 11 4 47:35 -12 29 14 ضمك 26 7 7 12 4 46:37 -9 28 15 الوحدة 26 8 3 15 4 53:35 -18 27 16 العين 26 5 5 16 4 52:30 -22 20

جدول ترتيب الدوري السعوديمباريات غداً على قناة KSA Sports 1 HD

سوف تنقل قناة السعودية الرياضية 1 مباراة هامة في الدوري السعودي للمحترفين، وهي مباراة النصر والفيصلي، ضمن مباريات الأسبوع 26 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وتقام المباراة غداً الأربعاء في تمام الساعة التاسعة وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.