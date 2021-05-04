تونس: وضع كورونا فى البلاد أكثر من حرج

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة - فى تصريحات اليوم الثلاثاء، أن السلالة البريطانية هى الأكثر انتشارا خلال الموجة الثالثة الحالية، لافتة إلى اكتشاف سلالات أخرى فى بلدان مجاورة، لذلك الحذر حاليا فى تونس فى أعلى مستوياته.

وأكدت أنه لا وجود لسلالات أخرى فى تونس حسب التقطيع الجينى الذى تم القيام به، باستثناء السلالة البريطانية والسلالة التونسية.