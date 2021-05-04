الاتحاد الأوروبى يلغى مشاركته فى انتخابات إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - ألغى الاتحاد الأوروبى مهمة مراقبة الانتخابات التى ستجرى فى إثيوبيا الشهر المقبل، وذلك ردًا على عدم تلبية الحكومة الإثيوبية للشروط المطلوبة، حسبما أكد تقرير أوروبى، اليوم الثلاثاء.





ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال التكتل الأوروبى فى بيان له، إن "الاتحاد الأوروبى يأسف لرفض وفاء أديس أبابا بالمتطلبات المعيارية لنشر أى بعثة للمراقبة الانتخابية، وتحديدًا استقلالية البعثة واستيراد أنظمة الاتصالات الخاصة بالبعثة". ومن المقرر أن تجرى إثيوبيا الانتخابات فى الخامس من يونيو المقبل.

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