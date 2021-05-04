مصرع ضابط من الحرس الثورى الإيرانى على حدود العراق

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، قال العميد على رضا مرزبانى، إن ضابط برتبة ملازم لقى حتفه "خلال اشتباك مع مسلحين". ويأتى الحادث بعد نحو أسبوعين من اشتباك مع مسلحين فى منطقة مريوان، والذى أسفر عن مقتل عنصرين من الحرس الثورى الإيرانى.

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