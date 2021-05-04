السيول الجارفة تقتل 5 بينهم طفلة فى الجزائر

جدة - نرمين السيد - وفى بيان عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، قال جهاز الدفاع المدنى بولاية المدية، جنوب الجزائر، إن "3 رجال وطفلة لقوا حتفهم فى السيول التى اجتاحت الولاية مساء أمس الإثنين".

كما أكد جهاز الدفاع المدنى بالولاية، استمرار البحث عن ضحايا ومفقودين محتملين فى المناطق التى شهدت أمطارًا غزيرة، حيث أشار فاروق عاشور، مدير الاتصال والإحصائيات بالجهاز، إلى انتشال جثة طفلة جرفتها مياه واد مقرة، فى قرية الحجل، ببلدة مقرة بولاية المسيلة شرق البلاد.