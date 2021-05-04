الموارد البشرية نهاية دوام رمضان 1442 القطاعي العام والخاص بالسعودية

الموارد البشرية نهاية دوام رمضان 1442 ، تم إعلانها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، وفق قانون العمل السعودي ببنوده المعدلة على القطاعي العام والخاص، ومع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك 1442هـ، يتساءل المواطنين عن نهاية دوام رمضان 1442 للموظفين، الخاصة باجازة عيد الفطر 1442هـ، وعن آخر دوام في رمضان 1442، وهنا تم إعلان رسمي من الوزارة عن أن نهاية الدوام الرسمي في رمضان 1442، سوف يكون موعده بمشيئة الله بالقطاع الحكومي، يوم الجمعة القادم 25 من رمضان للعام 1442هـ، الموافق 7 من شهر مايو للعام 2021م، ولمدة 10 أيام ، وسوف يكون موعده بمشيئة الله بالقطاع الخاص، يوم الأربعاء 30 من شهر رمضان للعام 1442هـ، الموافق 12 من شهر مايو 2021م، ولمدة 4 أيام.

الموارد البشرية نهاية دوام رمضان 1442

وكما ذكرنا سابقًا أن نهاية دوام رمضان 1442 للموظفين، بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، من حيث عدد أيام الإجازة، ومن حيث موعد البدء، حيث أن اخر يوم دوام في رمضان 1442 السعودية، القطاعين الحكومي والخاص بالترتيب التالي:

إجازة القطاع الحكومي بالمملكة السعودية 1442هـ ، سيبدأ يوم الجمعة القادم 25 من شهر رمضان للعام 1442هـ، الموافق 7 من شهر مايو للعام 2021م، ولمدة 10 أيام ، أي تنتهي بعد إجازة عيد الفطر المبارك، يوم الإثنين الموافق يوم 5 من شهر شوال للعام 1442هـ، الموافق 17 من شهر مايو للعام 2021م. إجازة القطاع الخاص بالمملكة السعودية 1442هـ ، يوم الأربعاء 30 من رمضان للعام 1442هـ، الموافق 12 من شهر مايو 2021م، ولمدة 4 أيام. أي تنتهي بعد عيد الفطر المبارك، يوم الأحد الموافق يوم 4 من شهر شوال للعام 1442هـ، الموافق 16 من شهر مايو للعام 2021م.

آخر يوم دوام رمضان بالبنوك في المملكة العربية السعودية

وبالنسبة للبنوك السعودية، كما أعنتها وزارة الموارد البشرية، فبمشيئة الله سيستمر العمل فيها، خلال شهر رمضان حتى يوم 30 من شهر رمضان للعام 1442هـ، وتظل تقدم خدماتها لكافة المواطنين السعوديين، والقائمين على أراضي المملكة، حتى آخر يوم دوام، قبل إجازة عيد الفطر المبارك، يوم الأربعاء 30 من شهر رمضان للعام 1442هـ، والعودة للعمل ستكون كما القطاع الخاص يوم الأحد الموافق يوم 4 من شهر شوال للعام 1442هـ، الموافق 16 من شهر مايو للعام 2021م.