ألمانيا تخفف قيود كورونا على متلقى اللقاح

جدة - نرمين السيد - وكانت الحكومة الألمانية قد رفعت توقعاتها لنمو أكبر اقتصاد فى أوروبا هذا العام إلى 3.5%، من تقدير سابق بلغ 3%، بينما تتوقع أن يدعم إنفاق الأسر التعافى حال رفع قيود كوفيد-19، فى وقت تسعى ألمانيا جاهدة لاحتواء موجة ثالثة شرسة من الإصابات بكوفيد-19.

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