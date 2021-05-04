ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات أفغانستان إلى 25 قتيلا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم حاكم الإقليم جيلانى فرهاد، "إن الفيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة على مدار اليومين الماضيين، وقد اجتاحت منطقتى أدراسكان وأوبى"، مشيرا إلى أن من بين الضحايا 4 أطفال وسيدة.

وأضاف فرهاد أن الفيضانات دمرت أيضا عشرات الهكتارات من الأراضى وقتلت عشرات الماشية.

وفى وقت سابق من الأسبوع الجارى توقعت هيئة الطيران المدنى الأفغانية، هطول أمطار غزيرة وفيضانات فى عدد من الأقاليم.