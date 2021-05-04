كورونا يواصل التوحش.. الإصابات تكسر حاجز الـ 153 مليونا حول العالم

جدة - نرمين السيد - وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فأن إجمالى حالات الإصابة المؤكدة حول العالم ارتفع إلى 153 مليونا و605 آلاف و244 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و215 ألفا و156 حالة.

كما أشارت الجامعة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 90 مليونا و345 ألفا و779 شخصا.