كورونا يواصل التوحش.. الإصابات تكسر حاجز الـ 153 مليونا حول العالم

جدة - نرمين السيد - وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فأن إجمالى حالات الإصابة المؤكدة حول العالم ارتفع إلى 153 مليونا و605 آلاف و244 حالة.
وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و215 ألفا و156 حالة.
كما أشارت الجامعة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 90 مليونا و345 ألفا و779 شخصا.
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