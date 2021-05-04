رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية لشهر 5 مايو 2021 query.gov عبر موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تزايدت معدلات البحث عن رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية شهر 5 مايو 2021 في قطاع غزة بالتزامن مع إعلان صرف المنحة القطرية 100 دولار للمستفيدين قبل حلول عيد الفطر المبارك لتلبية احتياجاتهم للاحتفال بعيد الفطر، حيث من المقرر تفعيل رابط فحص 100دولار من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية خلال الساعات القليلة المقبلة.

موعد صرف منحة 100 دولار شهر 5 مايو 2021

وقال السفير القطري محمد العمادي في تصريحات صحفية، إن ما تردد من أخبار حول قرار الكيان المحتل تجميد صرف المنحة القطرية للمواطنين في قطاع عزة غير صحيح، ومجرد شائعات تستهدف زعزعة الاستقرار وقلق المواطنين في قطاع غزة.

وحول موعد صرف المنحة القطرية الأميرية 100 دولار لشهر مايو لعام 2021 سيتم صرفها هذا الأسبوع قبل حلول موعد عيد الفطر وفق الإجراءات الصحية المعلن عنها من قبل وزارة الداخلية ووزارة الصحة لمنع تفشي فيروس كورونا بين المواطنين وحرصا على سلامتهم.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار

وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في تصريحات صحفية أنه من من المقرر تفعيل رابط فحص منحة 100 دولار شهر 5 خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحة أنه تحدد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 5 مايو 2021، قبل حلول عيد الفطر المبارك للتيسير على المواطنين في سد احتياجاتهم وشراء التزاماتهم دون أي معوقات.

وأوضحت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية إن صرف المنحة القطرية الأميرية 100 دولار لشهر 5 مايو2021 موضحة أنه تم تفعيل رابط فحص منحة 100 دولار عبر موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية.

سيتم وفق البروتكولات الصحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات والوقائية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19بين المواطنين في قطاع غزة وعدم الإخلال بمواعيد حظر التجوال من أذان المغرب حتى صلاة الفجر.