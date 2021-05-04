مكتب تساهيل للزيارات العائلية والأوراق المطلوبة لجميع أنواع التأشيرات

مكتب تساهيل هو عبارة عن مكتب يقدم العديد من الخدمات و التسهيلات أمام المقيمين للعمل علي إنجاز جميع المستندات والطلبات التي تخص السفر في وقت قصير، وتعد شركة تساهيل من أكبر شركات السفر التي توجد في المملكة،حيث يقوم العاملين في شركة تساهيل من استقبال أكبر عدد من الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية، وتمتلك الشركة مكتب فرعي كبير تابع لها في جمهورية مصر العربية وذلك تسهيلاُ علي العملاء في القاهرة من إتمام إجراءات السفر إلي المملكة بطريقة سهلة وميسرة،كما يوجد لدي الشركة العديد من الفروع المختلفة في مختلف مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وبهذا اصبح من السهل إنهاء الأوراق اللازمة للسفر من الفرع الأقرب أليك دون الحاجة إلي تضييع الكثير من الوقت و المجهود.

مكتب تساهيل للزيارات العائلية و الأوراق المطلوبة 2021

هناك العديد من الأوراق التي يجب تقديمها لإنهاء إجراءات الزيارة العائلية من خلال تساهيل وهي كالتالي:

صورة من بيانات حجز الموعد لشركة تساهيل.

يقوم مقدم الطلب بتقديم نموذج طلب إنجاز موقع، وتسديد رسوم الطلب قبل التوجه إلي الفرع .

تقديم جواز السفر الأصلي وأن يكون ساري ولا تقل صلاحيته عن 6 أشهر مع توفر صفحتين فارغتين .

تقديم صورة من تأشيرة الإقامة سارية المفعول لمن لا يحمل الجنسية .

تقديم أصل من إثبات صلة القرابة من شهادة الميلاد و اصل عقد الزواج ويجب التوثيق من الخارجية المصرية.

تقديم صور شخصية مقاس “بوصة * 2 بوصة” علي أن تكون الخلفية بيضاء.

موافقة الزوج علي سفر زوجته وموثقاً من الشهر العقاري ووزارة الخارجية المصرية وهو شرط للمتزوجات الأفل من 45 عام.

تقديم إقرار موثق من وزارة الخارجية الرسمية بموافقة ولي الأمر لسفر الفتيات لأقل من 18 عاماً.

عمل البصمة الحيوية لمنهم فوق 12 عام، ويمكنك التعرف علي شروط البصمة في الجوازات من خلال هذا المقال..

يجب إحضار وثيقة الطلاق في حالة الزيارة العائلية للمطلقات اللاتي تقل أعمارهن عن 45 عام علي أن تكون موثقة من الوزارة

يجب علي المسافر تقديم كشف طبي موثق من وزارة الصحة التابعة لبلده وكذلك إحضار جميع الأوراق الخاصة به و اللازمة أثناء زيارة اقرب فرع تسهيل .

تقديم جميع الأوراق السابقة بعد التأكد من صحتها وتوثيقها.

مستند التأشيرة.

يجب تقديم جواز سفر المرافق في حالة أن كان العمر اقل من 14 عاماً.

يجب علي الأم إحضار وثيقة الزواج علي أن يكون اسم الزوج مكتوباً في جواز السفر الخاص بها، أو يمكن تقديم شهادة الوفاة أو شهادة الطلاق علي أن تكون موثقة من الوزارة.

في حالة سفر الحفيد يحب ارفاق أصل لإقرار ولي الأمر ما لم يكن الطفل مسافراً مع أحد والديه.

يجب تقديم صورة سارية الإقامة لصاحب الدعوة بالمملكة العربية السعودية.

يجب علي غير الحاملين للجنسية المصرية تقديم إثبات الإقامة وصورة منها علي أن تكون سارية لمدة 6 أشهر علي الأقل.

مكتب تساهيل والأوراق المطلوبة لجميع أنواع التأشيراتطريقة حجز مواعيد تساهيل السعودية في مصر

حتي يتم تحديد موعد من مصر يجب علي الأفراد اتباع بعض الخطوات للحصول علي موعد تساهيل لإيداع طلب تأشيرة السعودية للمصريين، أما عن طريقة حجز الموعد فهي كالتالي:

الدخول لي موقع رابط تساهيل “vfstasheel “.

يجب عليك اختيار الدولة التي تقيم بها سواء القاهرة أو أي دولة أخري.

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