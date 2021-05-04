رابط الاستعلام عن المنحة القطرية 100 دولار لشهر مايو 2021 ومواعيد الصرف الجديدة، التي يبحث عنه الكثير من الأسر الفقرة المستفيدة من المنحة القطرية في قطاع غزة، حيث بدأت الحكومة القطرية في صرف الإعانات المالية للمواطنين والأسر الفلسطينية منذ عام اكثر ما عامين حيث تقدر هذه المنحة بمائة دولار شهريا لكل الأسر محدودة الدخل، لذا نقدم لكم عبر موقعكم ثقفني الرابط وخطوات الاستعلام عن المنحة وكيفية التسجيل في المنحة القطرية.

حيث تقوم وزارة التكنولوجيا والاتصالات بالتعاون مع وزرة التنمية الاجتماعية بتفعيل رابط فحص المنحة القطرية لصرف ال 100 دولار لكل الأسر الفقيرة الموجودة بقطاع غزة، ولا سيما في هذه الآونة الأخيرة التي انتشر فيه الوباء العالمي فيروس كورونا بشدة في كل أنحاء العالم، والذي يجعل من أهمية الحصول علي المنح المالية التي تساعد بشكل كبير في الأمور المعيشية، حيث يتجاوز عدد الأسر الفقيرة المستفيدة من منحة 100 دولار اكثر من مائة ألف أسرة فلسطينية، حيث يتمكن المواطنين الاستعلام من خلال الرابط التالي (http://query.gov.ps/index.php/c_new) والمتوقع أن يتم تفعيله خلال ساعات.

يمكنكم أيضا الاستعلام أيضا من خلال عدة خطوات بسيطة للشهر الجاري مايو 2021 وذلك من خلال الدخول على رابط الاستعلام الحكومي المركزي، وهذا الرابط الخاص بوزارة الاتصالات الفلسطيني وعليك بعد الدخول علي رابط الموقع تسجيل رقم الهوية المستخدم ومنها عليك بعد ذلك الضغط علي كلمة استعلام.

تعد الإعانة المالية التي تقدمها الحكومة القطرية إلي أبناء الشعب الفلسطيني من الأمور التي ينتظرها الكثيرون في قطاع غزة بشكل خاصة، لذا يتساءل الكثيرون عن ألية وموعد صرف أعانة المنحة القطرية 100 دولار، لذا يمكنكم التعرف علي خطوات الاستعلام عن صرف منحة 100 دولار لشهر يناير من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي رابط المنحة القطرية 100 دولار. تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. تسجيل الرقم السري. تسجيل رقم الهوية أو البطاقة الشخصية للمستفيد. مراجعة كافة البيانات السابق تسجيلها جيدا. الضغط علي كلمة استعلام.

يتمكن جميع الأسر الفقيرة في قطاع غزة التسجيل في المنحة المقدمة من الحكومة القطرية من خلال الدخول إلى رابط المنحة القطرية ثم تسجيل البيانات المطلوبة والتي تحتوي على الاسم ورقم الهوية والعنوان بالإضافة إلى بعض البيانات الأخري مثل رقم الجوال، بعد الانتهاء من إضافة جميع البيانات الموجودة في الاستمارة تتم المراجعة من قبل المختصين والتأكيد من احقيتك في الحصول علي المنحة القطرية مائة دولا من عدم.

وننوه للقراء الأعزاء في حالة وجود أي مشاكل في رابط التسجيل اكتبه في التعليقات أسفل هذا المقال رابط الاستعلام عن المنحة القطرية 100 دولار لشهر مايو 2021.