20 مليون إصابة بفيروس كورونا فى الهند

وبحسب بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء، وفق ما أوردت "روسيا اليوم": "تم تسجيل 357.229 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، فى حين زادت الوفيات بـ 3.449، ليصل مجموعها العام إلى 222.408".
وأصبحت الهند ثانى دولة فى العالم، بعد الولايات المتحدة، يتخطى عدد الإصابات فيها العشرين مليون إصابة، وسجلت الهند العشرة ملايين إصابة الأولى على مدى أكثر من عشرة أشهر، فى حين لم يستغرق الأمر سوى ما يزيد قليلا عن أربعة أشهر لتسجيل العشرة ملايين إصابة الأخرى.
ويقول خبراء فى مجال الطب إن الأعداد الحقيقية فى الهند، ثانى أكبر دولة من حيث عدد السكان البالغ 1.35 مليار نسمة، قد تكون أعلى من الحصيلة الرسمية بخمسة أو عشرة أضعاف.
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