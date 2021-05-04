عاجل.. قصف قاعدة عين الأسد العراقية بصاروخى كاتيوشا

جدة - نرمين السيد - وقال قائد عسكرى، إن "قاعدة عين الأسد فى محافظة الأنبار تعرضت قبل قليل إلى قصف بمجموعة صواريخ"، مضيفا أن "الصواريخ سقطت فى ساحة فارغة داخل قاعدة عراقية، ولم تصب أحد".

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