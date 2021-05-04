وزير الصحة العراقي يتقدم باستقالته على خلفية حريق مستشفى ابن الخطيب

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، فأن رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، وافق على استقالة وزير الصحة بعد صدور التقرير الخاص بالتحقيق فى حادثة مستشفى ابن الخطيب. وتسبب انفجار أسطوانة أكسجين فى قسم العناية المشددة، باندلاع حريق أدى إلى مقتل 82 شخصا على الأقل وإصابة 110 آخرون. وكان ذلك فى مستشفى ابن الخطيب فى بغداد، المخصصة لعلاج مرضى كوفيد-19.

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