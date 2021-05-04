بسبب كورونا.. العراق يفرض حظرا شاملا لمدة 10 أيام

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن مؤشر إصابات فيروس كورونا، كان قد عاود الارتفاع فى العراق بعد تسجيل ستة آلاف ومئة وثلاثة وأربعين حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الكلى للإصابات مليون وستة وثمانين ألفا، وفقا لبيان وزارة الصحة.

وفى عداد الوفيات، أعلنت وزارة الصحة، وفاة اثنين وأربعين شخصا بالوباء، وبهذا العدد الجديد يرتفع مجموع الوفيات فى العراق إلى خمسة عشر الفا وستمائة وثمان حالات.