الصين تتسلم رئاسة مجلس الأمن لشهر مايو وتدعو لحل النزاعات بالدبلوماسية

دعت الصين، التي تسلمت رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، إلى اعتماد "نهج شامل ومتكامل " في التعامل مع القضايا العالمية خلال شهر مايو، مؤكدة على أهمية الجهود الدبلوماسية لحل الأزمات مثل قضية ميانمار.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة في نيويورك، وفي عرضه لأولويات الصين خلال شهر مايو، أكد السفير تشانج جون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن بلاده تولي أهمية لعمل المجلس وتتفهم مسؤولياتها، وقال: "ستعتمد الصين نهجا بنّاء ومتجاوبا في رئاستها لمجلس الأمن، وسنبذل قصارى جهدنا في الحفاظ على استمرارية وانفتاح وشمولية وشفافية عمل المجلس، وسنظل على اتصال وثيق مع جميع أعضاء مجلس الأمن والجمعية العامة".
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