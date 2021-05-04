نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء ليلة القدر من الرسول .. مع أدعية الشيخ محمد جبريل في العشر الأواخر من رمضان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعاء ليلة القدر علمنا إياه رسول الله صلي الله عليه وسلم، وذلك من أجل الدعاء به في أدعية العشر الأواخر من رمضان بالليالي الوترية وكافة الأيام هذه، وكان دعاء الرسول ليله القدر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، ومع مرور ليلتين من هذه الليالي المباركة، يأتي موعدها مع ليلة 23 من شهر رمضان المبارك، والتي يجب الإكثار خلالها بترديد الأدعية المستجابة، والتي سنوفرها لكم الآن.

دعاء ليلة القدر من الرسول

سأل الكثيرين عن أدعية ليلة القدر قصيرة ومستجابة، نخبركم بما جاء عن النبي صلي الله عليه وسلم، فعن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها قالت: ((قلتُ: يا رسولَ الله، أرأيتَ إنْ علمتُ أيَّ ليلةٍ ليلةُ القدْر؛ ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللَّهُمَّ إنَّك عفُوٌّ تحبُّ العفوَ، فاعفُ عنِّي))، وترديد هذا الدعاء في هذه الليالي العشرة هو أمر مستحب حتي يصيب المسلم وقت منهم والحصول علي فضل من الله سبحانه وتعالي.

أدعية ليله القدر الشيخ محمد جبريل

نوفر لكم الآن دعاء ليله القدر محمد جبريل في مسجد عمرو بن العاص، ونعلمكم أن هذه الليلة من خير الليالي، كما قال الله تعالي: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5).

ترديد دعاء القنوت في الوتر كاملا يزيد من اطمئنان صدوركم، ونرفق لكم الآن بعضاً من أدعية العشر الأواخر من رمضان 2021.

ادعية ليلة القدر

نوفر لكم الآن بعضاً من الأدعية المباركة، والتي يمكنكم الدعاء بها في هذه الليالي المباركة كالآتي:

دعاء ليلة القدر 2021، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

اللهم أرفع عنا الوباء، والداء، والغلاء، وارحمنا يا أرحم الراحمين.

اللهم تجاوز عن سيئاتنا، وبارك لنا فيما بقي من رمضان.

اللهم أرزقنا فيه الخير والبر والتقوي، ومن العمل ما ترضي.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل.

اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن ترحمنا وترحم موتانا.

اللهم يا جبار أجبرنا وداو كسرنا، وأجبر خواطرنا.

اللهم إني أستعيذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان، ومن شر الخبث والخبائث.

بشأن التعبد والقيام، فعن أبي هُرَيرةَ رضِيَ اللهُ عنهُ عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّه قال: ((مَن يَقُمْ ليلةَ القَدْرِ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنبِه)). رواه البخاريُّ (35)، ومسلم (760)، ولا ننسي الإكثار من دعاء الرسول ليلة القدر في الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان 1442.