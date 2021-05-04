أخبر سيدنا جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن موعد ليلة القدر وحينما خرج الرسول لكي يخبر المسلمين بموعدها حدث شجار بين أحد الصحابة ولم يتم معرفة ليلة القدر ولكن الرسول قد أخبرنا أنها في التسع والسبع والخمس وأخبر الرسول أيضا المسلمين أن هذه الليلة المباركة لها علامات مميزة عن باقي ليالي شهر رمضان المبارك.

علامات ليلة القدر 2021 بالتفصيل

وجاءت العلامات التي أخبرنا عنها رسول الله في ما يلي:

الإضاءة تكون كبيرة وقوية في هذه الليلة وهذه العلامة يشعر بها سكان القرى أكثر من سكان المدن.

يشعر المؤمن في هذه الليلة براحة نفسية وطمأنينة بداخله أكثر من الليالي السابقة.

سكون الرياح وهدوئها في هذه الليلة المباركة.

قد رأى بعض الصحابة الله في المنام في هذه الليلة.

يشعر المصلي بمتعة أثناء الصلاة وانشراح الصدر عند القيام.

الشمس في هذه الليلة شعاعها غير صافي والسبب في ذلك هو صعود الملائكة بعد الفجر إلى السماء وتتسبب في حجب شعاع الشمس.

قال أحد الصحابة أن الملائكة في هذه الليلة أعدادها كبيرة أكثر من عدد الحصى.

هذه الليلة سلام حتى مطلع الفجر ولا يخرج فيها الشياطين ولن يستطيعوا إيذاء أحد.

سوف يدعي المؤمن في هذه الليلة دعاء لم يدعيه من قبل.

فضل الصلاة والدعاء في ليلة القدر