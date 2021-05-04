نتائج ثالث متوسط تمهيدي 2021 بالعراق رابط استخراج النتيجة وخطوات الاستعلام

نتائج ثالث متوسط تمهيدي 2021، طلاب الثالث المتوسط يترقبون نتائج ثالث متوسط تمهيدي 2021، حيث تأخر رفعها من خلال المواقع التعليمية والتابعة لوزارة التربية والتعليم في مملكة العراق، الأمر الذي أزاد من قلقهم وحيرتهم، فالطلاب فقط يريدون الاستعلام عننسبة النجاح بالإضافة إلى مجمعة درجاتهم في جميع المواد التي خضعوا لها في الفترة الصعبة السابقةن والتي تمت وفق مجموعة من الإجراءات القصوى والمشددة، لمنع انتشار فيروس كورونا اللعين، وبذلك يحافظون على حياتهم وحياة أسرهم أيضًا.

رابط نتائج ثالث متوسط تمهيدي 2021

إلى وقتنا هذا يبحث الطلاب عن نتائج ثالث متوسط تمهيدي 2021، حيث انتهت نتائجهم منذ ما يزيد عن أسبوعين، ولم تقم وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان حتى الآن عن نتائج الثالث المتوسط، ولكن قد أكت عدة مصادر في الوزارة أن السبب وراء التأخير؛ أنه لم يتم الانتهاء من تصحيح جميع أوراق الامتحانات كي يتم تدقيقها ومراجعتها وجمع كل المواد على بعض للحصول على المجموع الكلي، ففور التخلص من ذلك سيتم فورًا الإعلان عن النتائج مثل المواقع الخاصة بنتائجنا وناجح وكذلك الموقع الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

نتائج ثالث متوسط تمهيدي 2021

عدة مصادر مطلعة في وزارة التعليم في مملكة العراق ذكرت أن النسبة الخاصة بنجاح الطلاب في المملكة العربية السعودية لنتائج الامتحانات مرتفعة للغاية 2021، وفوق كثيرًا نتيجة الأعوام السابقة، فتصل نسبة النجاح 90%، ووجب الإشارة إلى أن الاختبارات التمهيدية لكلاً من الصفوف الثالث المتوسط وكذلك السادس الاعدادي قد انتهت في يوم 14 أبريل من الشهر الماضي في كل محافظات العراق القادسية، وبغداد، والأنبار، والسليمانية، ودكوك، ونينوي،وبابل، وكركوك، وباق، والبصرة، وغيرها من مدن العراق.