متى ليلة القدر 2021 – وصايا الرسول في تحري الليلة خلال العشر الأواخر من رمضان

متى ليلة القدر 2021 هو أكثر سؤال يسأل عنه الكثيرين، والتي تقع في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وقد بدأت هذه الليالي العشرة، ويبدأ احتمال وقوع الليلة المنتظرة، ومع مرور ليلتين من هذه الليالي العشرة، نتحرى وقوع ليله القدر في الثمانية ليالي الباقين، والإكثار من الدعاء في دعاء ليلة القدر خلال هذه الليالي المتبقية علها توافق الوقت المرتقب، بجانب الأعمال الصالحة والإكثار منها.

متى ليلة القدر 2021

جاء عن رسول الله صلي الله عليه وسلم موعد ليله القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، كما جاء بالسنة النبوية، فعن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها قالتْ: كان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يُجاوِر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ، ويقول: ((تَحرُّوا ليلةَ القَدْر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ)) رواه البخاريُّ (2020)، ومسلم (1169).

جاء كذلك عن تحري الليلة في الوتر، عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((تَحرُّوا لَيلةَ القَدْرِ في الوَتْر من العَشرِ الأواخِرِ من رمضانَ)) رواه البخاريُّ (2017).

لهذا يجب الإكثار من العبادة في هذه الليالي المباركة، بجانب تحريها خصيصاً في الليالي الوترية، وخصوصاً في الليلة الخامسة ، والسابعة، والتاسعة والعشرين، وترديد أدعية ليله القدر حتي ينالكم الخير من الله سبحانه وتعالي، ويمكنكم ذلك عند إخلاص النية.

دعاء ليلة القدر من الرسول

سأل الكثيرين عن أدعية ليلة القدر المباركة، لهذا نرفق لكم الحديث الشريف، عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها قالت: ((قلتُ: يا رسولَ الله، أرأيتَ إنْ علمتُ أيَّ ليلةٍ ليلةُ القدْر؛ ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللَّهُمَّ إنَّك عفُوٌّ تحبُّ العفوَ، فاعفُ عنِّي))، لهذا يجب الإكثار من ترديد الدعاء، وبهذا نكون قد أوفينا إليكم تفاصيل حول سؤال متى ليلة القدر 2021 بالعالم.