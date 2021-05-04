حساب المواطن يُحدد موعد صرف الدفعة 42 لشهر مايو 2021

حدد برنامج حساب المواطن السعودي من خلال تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغير “تويتر” موعد إيداع مبلغ الدعم للدفعة الجديدة وهي الدفعة رقم 42 لشهر مايو 2021 الموافق رمضان 1442 هجرية وذلك لجميع المستفيدين الذين استوفوا شروط الأهلية والاستحقاق، حيث أنه بحسب النظام المُتبع فى إيداع مبلغ الدعم للدفعة الجديدة سيكون فى صباح يوم الاثنين 10 مايو 2021 حيث أنه يتم صرف الدعم فى اليوم العاشر من الشهر الميلادي، وأنه بحسب الإجازات الرسمية والأسبوعية قد يتم تقديم الموعد يوم أو تأخيره يوم.

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن في وقت سابق عن صدور نتائج الأهلية للدفعة 42 لشهر مايو 2021، وأكد الحساب بأنه يمكن التحقق من نتائج الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية ، كما أكد الحساب فى وقت سابق بأنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن، وكشف الحساب عن أنه يتم مراجعة بيانات المستفيدين بشكل دوري وانه فى حالة انتهاء مدة العقد يجب على المستفيد التوجه إلى البوابة الإلكترونية وإرفاق عقد إيجار ساري الصلاحية حتى لا يؤثر ذلك على الأهلية والاستحقاق.

وكان حساب المواطن السعودي قد قام بإجراء بعض التعديلات على عدد من الضوابط منها الفرد المستقل، وتعليق تسجيل مستفيدين جدد فى البرنامج، وتحديد الحد الأقصى للاستحقاق، حيث تم تعليق تسجيل مستفيدين جدد للحصول على الدعم من البرنامج اعتباراً من الدفعة 28 مارس 2020.

كما أقر حساب المواطن بضرورة إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل من يبلغ 18 سنة أو كثر وذلك بإرفاق أحد المستندات التالية “عقد إيجار موحد من منصة إيجار، أو صك ملكية السكن، أو مشهد إثبات سكن جامعي أو بأحد المعاهد أو الكليات العسكرية” وقد أمهل البرنامج الأفراد المستقلين مهلة حتى يونيو 2021 لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرار حصولهم على الدعم من برنامج حساب المواطن.

الدخول على موقع حساب المواطن، ثم من القائمة الرئيسية يتم اختيار تسجيل جديد.

إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد بالهجري، ورقم الجوال، وتأكيد رقم الجول، وكتابة رمز التحقق الموجود فى الصفحة، قراءة كافة البنود الموجود والموافقة على التعهد واختيار “تسجيل”.

يتم إرسال رسالة نصية على الجوال الذي أدخلته وبها كلمة مرور مؤقتة لدخول برنامج حسابا لمواطن.

يتم تسجيل الدخول من خلال رقم الهوية وكلمة المرور المؤقتة المرسلة فى رسالة نصية، وكتابة رمز التحقق والضغط على تسجيل الدخول.

طريقة التسجيل في حساب المواطن