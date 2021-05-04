وكالة الأدوية الأوروبية تبدأ مراجعة لقاح سينوفاك الصينى

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة التى وافقت على 4 لقاحات حتى الآن، إنه سيتم تقييم البيانات الخاصة بلقاح سينوفاك عبر آلية المسار السريع بالوكالة، معزين قرارهم إلى النتائج الأولية من الدراسات السريرية والمعملية.

وقال خبراء الوكالة فى أمستردام، إنه من الواضح أن اللقاح يحفز إنتاج أجسام مضادة ضد فيروس كورونا، ولذلك يمكن أن يكون فعالا فى الحماية من الفيروس.

كما تدرس الوكالة البيانات وفقا لما يطلق عليه آليه مراجعة التداول، وهو ما يتضمن تقييم جميع البيانات، حتى قبل استكمال التجارب وقبل التقدم بطلب رسمى للحصول على ترخيص تسويق، إلا أنه لم يتضح كم الوقت الذى ستستغرقه عملية المراجعة.