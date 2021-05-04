لا طيران إلا بعد اللقاح.. طيارو الخطوط الهندية يرفضون العمل بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لصحيفة "Times of India"، بحسب ما أوردت "روسيا اليوم"، قالت نقابة الطيارين الهنود فى رسالة إلى شركة "الخطوط الهندية": "بدون دعم طبى للطاقم، وبدون تأمين، بالإضافة إلى تخفيضات كبيرة فى الأجور، لسنا فى وضع يسمح لنا بمواصلة المخاطرة بحياة طيارينا دون تلقيح".

هذا وقد تدهور الوضع الوبائى فى الهند بشكل خطير فى الأسابيع الأخيرة، وباتت المستشفيات غير قادرة على التعامل مع العدد الهائل من المصابين لفيروس كورونا القادمين إليها.

كذلك لجأ المواطنون إلى حرق جثث المتوفين عن طريق الحطب، بسبب اكتظاظ محارق الجثث.

وسجلت الهند منذ بدء تفشى الوباء أكثر من 22 مليون إصابة بفيروس كورونا، وارتفع إجمالى الوفيات فيها إلى أكثر من 222 ألف حالة وفاة حتى الآن.