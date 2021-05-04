الكاظمى يقبل استقالة وزير الصحة على خلفية مصرع العشرات بحريق مستشفى

جدة - نرمين السيد - قَبِل رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم الثلاثاء، استقالة وزير الصحة حسن التميمى الذى تقدم بها اليوم رغم الإعلان عن إنهاء وقفه عن العمل بسبب حريق مستشفى ابن الخطيب فى العاصمة بغداد، والذى أسفر عن مصرع 82 شخصا وإصابة 110 آخرين، نهاية الشهر الماضى.





وبحسب بيان للحكومة العراقية، أورته وكالة "سبوتنيك"، فقد وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمى، اليوم الثلاثاء، على طلب الاستقالة التى قدمها وزير الصحة والبيئة حسن التميمى، وذلك بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب". وأضاف البيان أن التقرير الخاص بحريق مستشفى ابن الخطيب تضمن توصيات بـ"فرض عدة عقوبات انضباطية بحق مدير مستشفى ابن الخطيب ومعاونه الإدارى ومسؤول الدفاع المدنى وإعفائهم من مناصبهم وتنزيل مدير المستشفى درجة وظيفية، كما تضمنت القرارات إعفاء مدير عام صحة الرصافة من منصبه". وكان مصدر سياسى عراقى قد صرح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن وزير الصحة حسن التميمى قدم استقالته اليوم إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، وذلك بالتزامن مع إعلان إنهاء العمل بقرار وقفه عن العمل بسبب حريق مستشفى ابن الخطيب.

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