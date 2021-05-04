استعلام نتائج التمهيدي 2021 .. نتيجة الثالث متوسط والسادس الإعدادي من التربية العراقية

نتائج التمهيدي من وزارة التربية العراقية تتوفر لنا من خلال موقع نتائجنا نتائج الثالث متوسط 2021 في العراق، وكذلك الصف السادس الإعدادي أدبي، وبعد أن تم إعلان النتائج للتعليم الفني خلال الأيام الماضية بنهاية الأسبوع الفائت، بدأ الطلبة والطالبات السؤال عن موعد إعلان نتائج الثالث تمهيدي بكافة محافظات العراق، لهذا سنتعرف معكم علي أخر الأخبار وفق ما جاء من الوزارة العراقية للتربية.

نتائج التمهيدي في العراق

أعلن الدكتور علي حميد مخلف النتيجة للتعليم المهني يوم 29 من أبريل الماضي، وقد ذكر أن الوزارة تعمل جاهدة علي توفير كافة الاحتياجات للطلاب من أجل النهوض بمستواهم العلمي في ظل الظروف العالمية التي يمر بها مليار ونصف طالب، وأكد أن التليفزيون التربوي مدرستي يوفر الكثير من الدروس للتسهيل علي طلاب وطالبات العراق في كافة المحافظات ومختلف المناطق حتي يتم استمرار تقدمهم بالمتسوي العلمي.

نتائج الثالث متوسط 2021 في العراق

موقع نتائجنا نتائج الثالث التمهيدي بالعراق، يتيح لنا إمكانية الحصول علي الشهادة، هذا بعد أن تقوم وزارة التربية العراقية بإعلان أسماء الطلاب في مختلف المحافظات بداية من بغداد ومروراً باللاذقية وكركوك، وصلاح الدين، ونينوي، وبابل، وذي قار، وغيرها من المحافظات، ويكون الإعلان عن طريق ملف به الأسماء بصيغة pdf، وبعدها تتوفر نتيجة ثالث متوسط موقع ناجح بكل سهولة.

نتائج السادس الاعدادي 2021

تتوفر أيضاً نتائج الصف السادس الإعدادي تمهيدي من وزارة التربية العراقية قريباً، وهذا بعد أن انتهت فترة الاختبارات لكل طلاب العراق في هذه المراحل، ويتم العمل علي تصحيح الدفاتر في الوقت الحالي، وتوفير إمكانية العدل في تقديم الدرجات لكافة طلاب وطالبات العراق، وبعد نهاية التصحيح للدفاتر تتوفر لكم نتائج الصف سادس مع نتائج التمهيدي الثالث متوسط لكم.