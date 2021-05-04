“عاجل” وزارة الموارد البشرية تحدد موعد أجازة عيد الفطر في السعودية 2021 للقطاع العام والخاص

موعد أجازة عيد الفطر في السعودية، مع قرب أنتهاء الشهر الفضيل يبدأ السؤال عن موعد أجازة العيد من قبل العاملين بالدولة والقطاع الخاص وتعتبر من أهم وأكثر المواضيع التي عليها بحث من قبل المواطنين السعوديون، فقد أعلنت منذ قليل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، عن بداية أجازة عيد الفطر في المملكة بداية من يوم الخميس القادم 6 مايو 2021 الموافق 25 من شهر رمضان الجاري 1442، وتنتهي يوم 5 من شهر شوال القادم، وحددت موعد الإجازة للقطاع الخاص بداية من يوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان الجاري، وقالت الوزارة أن صاحب العمل عليه بالتقيد بالفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الأهلي.

موعد أجازة عيد الفطر المبارك

العاملون في القطاع الخاص حددت وزارة الموارد البشرية، مدة الإجازة في عيد الفطر لهم بأربع أيام لأن أجازة عيد الفطر من الإجازات التي تنص عليها لائحة الإجازات الرسمية، مثلها مثل تحديد أوقات العمل الذي تحدده اللائحة بحد أقصى 10 ساعات عمل في اليوم، وحد أدنى 6 ساعات في اليوم، ومن يتعدى هذه المدة يعرض نفسه للمساءلة القانونية ويقع تحت طائلة القانون.

موعد أجازة عيد الفطر في السعودية

كل عام وكل المسلمين بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، قد يختلف موعد عيد الفطر من دولة إلي أخرى، بحسب بداية شهر رمضان في كل دولة، وفي اليوم الأخير من شهر رمضان يتم أستطلاع هلال شهر شوال فلكياً، ليعلن بعدها مفتي الدولة عن بداية شهر شوال وبداية العيد وتختلف المدة في الإجازة من القطاع العام عن القطاع الخاص، فالقطاع العام عادة يكون مدة الإجازة به أطول من القطاع الخاص.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

وزارة الموارد البشرية هي من تحدد مدة الإجازة للعاملين الحكومين وفق قانون الخدمة المدنية، التي يحكمهم بخلاف العاملين في القطاع الخاص فكل هيئة تحدد مدة الإجازة، وعادة تكون مدة الإجازة 4 أيام ولو تخللها أي يوم أجازة فيتم أضافتها على الأيام الأربعة.

أجراءات أحترازية في عيد الفطر المبارك

بدأ الدخول الآن على موقع وزارة الموارد البشرية من قبل موظفي القطاع العام والخاص، لبحث تفاصيل عدد أيام الإجازة الخاصة بعيد الفطر المبارك، وفي ظل جائحة كورونا فمن المؤكد أن المملكة سوف تفرض قيود على الاحتفالات خوفاً من تفشي وباء كورونا بين المواطنين، فلن يكون مسموح بالتجمعات نهائياً مثل الأعوام السابقة وفي نهاية المقال تتمنى أسرة موقع ثقفني، أن يعيد الله عليكم المناسبات السعيدة في خير، وأن يكون عيد فطر سعيد على جميع أمة المسلمين في الشرق والغرب.