عاجل.. إصابة 8 أسود فى الهند بكورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الصحة الهندية أعلنت أن العدد الإجمالى لحالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد تجاوزالـ 20 مليونا، بعد تسجيل أكثر من 357 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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