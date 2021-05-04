دلهي تطلب مساعدة عاجلة من القوات المسلحة الهندية

طلب نائب رئيس وزراء دلهي من وزارة الدفاع الهندية نشر مساعدات عسكرية للمساعدة في إدارة أزمة كورونا التي تتفشى في دلهي ، وفي جميع أنحاء الهند.

وقال مانيش سيسوديا لشبكة سي إن إن، إنه كتب رسالة إلى وزير الدفاع راجناث سينج يوم الأحد يطلب فيها دعمًا إضافيًا.



ذكر سيسوديا إن دلهي بحاجة إلى ما لا يقل عن 10000 سرير مزود بالأكسجين غير مزود بوحدة العناية المركزة و 1000 سرير لوحدة العناية المركزة ، موضحًا أن القوات المسلحة يمكن أن تساعد في "إنشاء وتشغيل وتشغيل" بعض هذه المرافق.

تابع "نظرًا لأن المستشفيات بأكملها غارقة في محاولات التعامل مع كم المرضى الكبير، فستكون المساعدة في الوقت المناسب لشعب دلهي أمر حيويًا، إذا جاء الدعم من وزارة الدفاع، بالموارد الكبيرة التي تمتلكها ، وتم تكليفها بمسؤولية توفير وإدارة مرافق كوفيد الصحية الإضافية ".

كما تواجه دلهي حاليًا نقصًا حادًا في إمدادات الأكسجين والعاملين الطبيين.

طلبت سيسوديا من القوات المسلحة توفير ناقلات مبردة لنقل الأكسجين السائل وللفرق الطبية وشبه الطبية "لتكملة القوى العاملة الطبية في دلهي".