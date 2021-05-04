لبنان يستعد لنقل مواد خطرة من مرفأ بيروت لإتلافها بألمانيا

وتم تكليف شركة "كومبي ليفت" الألمانية إزالة المواد الخطرة من المرفأ بعد انفجار مئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم في الرابع من أغسطس 2020 ما أوقع أكثر من مئتي قتيل ودمّر مساحات شاسعة في العاصمة.

والجمعة تم نقل المستوعبات الـ59 الأخيرة إلى السفينة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "كومبي ليفت" هايكو فيلدرهوف إن المستوعبات سيتم إتلافها في ألمانيا.

وتابع خلال مراسم أقيمت في المرفأ إن "السفينة متواجدة هنا وسنغادر في نهاية الأسبوع" إلى ألمانيا ، وفق "سكاي نيوز ".

وقال إلياس أسود، رئيس مجلس الأعمال اللبناني-الألماني، إن المشروع أزال من المرفأ "كل المواد السامة والمسرطنة والقابلة للاشتعال والمواد الكيميائية الشديدة التفاعل التي كانت مخزّنة هنا لعقود".

وأضاف أن الشركة الألمانية كانت مكلّفة بمعالجة "49 مستوعبا من المواد الخطرة فقط"، مضيفا أن الأمر انتهى بهم بمعالجة أكثر من 75 مستوعبا سيتم شحن 59 منها.

وأوضح أنه "سيتم التخلّص" من 15 مستوعبا آخر "بطريقة آمنة ومراعية للبيئة في أماكنها"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وصرّح خبير مواد كيميائية يدير العملية لوكالة فرانس برس في فبراير أن بيروت تجنّبت بالصدفة انفجارا كيميائيا ثانيا.

وقال مايكل فنتلر إنه "لم ير يوما وضعية كهذه من قبل" في حياته، في معرض وصفه مزيج المواد الكيميائية التي أحدثت فجوات في مستوعبات الشحن.

واورد أن حمض الهيدروكلوريك السام والمسبب للتآكل شكّل 60 بالمئة من المواد الكيميائية التي عالجتها شركة كومبي ليفت.