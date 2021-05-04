مقتل أكثر من 12 شخصا على أيدي متشددين شمال شرق نيجيريا

مايدوجوري ـ أبوجا ـ رويترز: قالت أربعة مصادر إن متشددين قتلوا أكثر من 12 شخصا بينهم سبعة جنود في هجوم بشمال شرق نيجيريا.

وأضافت المصادر أن المتشددين وصلوا إلى منطقة أجيري بولاية بورنو على متن دراجات نارية وقتلوا ضابطا بالجيش وستة جنود. وقالت المصادر إن المهاجمين قتلوا أيضا ستة مدنيين وأحرقوا عددا من المباني السكنية واستولوا على مقتنيات ثمينة. وقال الجيش في بيان إن القوات صدت الهجوم لكن المسلحين قتلوا بعض السكان واثنين من العسكريين. وتصاعدت الهجمات التي يشنها متشددون في شمال شرق نيجيريا في الأشهر الأخيرة حيث قُتل عشرات الجنود ونزح آلاف النيجيريين.

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