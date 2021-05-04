دوت الخليج -

غارات مكثفة على مأرب وخرق هدنة الحديدة

واصلت قوى العدوان السعودي ارتكاب الخروقات بمحافظة الحديدة، وشن الطيران غارات على محافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. غارات مكثفة على مأرب وخرق هدنة الحديدةواصلت قوى العدوان السعودي ارتكاب الخروقات بمحافظة الحديدة، وشن الطيران غارات على محافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكر مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 139 خرقاً بينها ثلاثة خروقات بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الفازة والدريهمي و14 خرقاً بقصف مدفعي و100 خرق بالأعيرة النارية المختلفة. وتضمنت الخروقات تحليق 21 طائرة تجسسية في أجواء حيس والفازة والجاح والتحيتا والدريهمي. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 13 غارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : غارات مكثفة على مأرب وخرق هدنة الحديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.