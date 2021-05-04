أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ عبدالله مغلس

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ عبدالله مغلسبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالله سلطان مغلس، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وأشاد الوهباني بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية ومسيرته الاجتماعية الزاخرة بالأعمال الجليلة والسعي الحثيث لإصلاح ذات البين وتكريس الاستقرار في محيطه الاجتماعي وعلى مستوى محافظة تعز.

وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن بالغ التعازي وعظيم المواساة للشيخ علي محمد عبدالله مغلس، والشيخ احمد سلطان مغلس وكافة آل مغلس عزلة قدس مديرية المواسط محافظة تعز في هذا المصاب..

مبتهلاُ إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والغفران ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.