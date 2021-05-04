ترحيب أممى بقرار بايدن زيادة قبول اللاجئين

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، وصف فيليبو غراندى من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قرار الرئيس الأمريكى جو بايدن بأنه إجراء من شأنه إنقاذ الأرواح وحماية بعض الفئات الأكثر ضعفا فى العالم.

وأعرب غراندى عن أمله فى أن يكون القرار "مصدر إلهام للدول الأخرى لتقوم بالشيء نفسه، وللعودة إلى التزامات إعادة التوطين أو توسيع نطاقها".

وأكد أن المفوضية ستواصل "دعم سبل توسيع نطاق البرنامج والمساعدة فى تسريع قبول اللاجئين"

وأشار غراندى إلى أن العام الماضى شهد إعادة توطين أقل من 23 ألف لاجئ على مستوى العالم، وقال إن ذلك هو "أدنى رقم فيما يخص إعادة توطين اللاجئين منذ ما يقرب من عقدين".