شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط وكيفية التقديم

شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط 2021 من أكثر ما يتم البحث عنه عن طريق الأفراد الراغبين في تجديد جوالاتهم أو شراء جوال جديد وليس لديهم قيمته بالكامل، فمن خلال موبايلي أقساط الجوال تكون أسهل الطرق للحصول على الجوال المرغوب فيه بتكلفه أقل والحصول على أجهزة عالمية من اختيار العملاء، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط 2021.

شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط 2021

قامت الشركة بوضع شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط 2021 والتي يجب أن تتوافر في العميل للحصول على الجوال بكل سهولة وتتلخص هذه الشروط في:

أن يكون المستخدم من عملاء موبايلي الحاليين.

أن يكون الخط المستخدم من قبل العميل مسجل بالفعل باسمه.

يجب أن يقوم العميل بإرسال رقم (1222) إلى الرقم (110) للتأكد من توافر عرض التقسيط على هذا الرقم.

في حالة حصل العميل على جهاز بالتقسيط ينبغي عليه أولًا سداد قيمته قبل الحصول على جهاز أخر.

في حالة عدم إتمام عملية التقسيط لأي سبب يتعين على العميل دفع قيمة الجوال بالكامل بالإضافة إلى الضريبة.

أن يكون العميل من المشتركين في باقات المفوترة 100، 200، 300، 400.

يجب أن يلتزم العميل بتوقيع عقد التزام لمدة 24 شهر.

كيف احصل على جهاز من موبايلي

يمكن للأفراد الراغبين في الحصول على جهاز من موبايلي بالتقسيط اتباع الخطوات التالية:

يتم التوجه إلى الموقع الرسمي لموبايلي.

التوجه إلى أيقونة تسجيل الدخول وفي حالة عدم وجود حساب يتعين على العميل إنشاء حساب جديد.

يتم اختيار نوع الجوال المراد الحصول عليه ومن ثم اختيار اللون من ضمن الألوان المتوفرة في متجر موبايلي.

الضغط على أيقونة تسوق، وبعدها يتم عرض طرق الدفع من خلال الموقع وعلى العميل اختيار طريقة منها.

بعد اختيار طريقة الدفع يتم خصم قيمة القسط الشهري منها.

أيضًا يمكن للعميل في حالة الرغبة في معرفة عروض التقسيط المتاحة على الخط المستخدم إرسال رسالة نصية إلى الرقم (110) مدون بها الرقم (1222) ليتم ارسال خطط التقسيط المتاحة على الخط من قبل شركة موبايلي.