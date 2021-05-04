متى تبدأ إجازة العيد في السعودية .. كم يوم عطلة العيد للقطاعين العام والخاص 2021

أعلنت الموارد البشرية عن مواعيد بدء إجازة العيد في السعودية للقطاع الخاص والقطاع العام، وقد أعلنت الوزارة أن بداية الإجازة سوف تكون في يوم الخميس 24 رمضان 1442 للقطاع العام، وبالنسبة لموعد نهاية إجازة عيد الفطر سوف تكون في يوم الإثنين 5 شوال 1442 حسب الفقرة جيم من المادة 127 الموجودة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

موعد إجازة العيد في السعودية 1442 للقطاع الخاص

تابعت الوزارة بأن موعد إجازة عيد الفطر السعيد للقطاع الخاص ستكون في نهاية يوم الثلاثاء 29 رمضان وستستمر لمدة أربعة أيام، وقالت أنه يجب على أصحاب العمل أن يقوموا بتنفيذ حكم الفقرة الثانية من المادة رقم 24 الخاصة باللائحة التنفيذية لنظام العمل، كما أن مجموعة التداول السعودية قامت بالإعلان أن الإجازة الخاصة بعيد الفطر ستكون في نهاية يوم الإثنين الموافق 10 مايو 2021 وسيتم استئناف التداول بعد أن موعد انتهاء إجازة العيد في 17 مايو 2021، ونريد أن نذكر أن الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك توقع أن شهر رمضان سوف يتمم الـ 30 يوم وسيكون عيد الفطر في يوم الخميس الذي يوافق 13 مايو 2021.

ما هي مواعيد إجازة عيد الفطر السعيد في الإمارات وقطر

قال الديوان الأميري في قطر أن إجازة عيد الفطر ستبدأ يوم الأحد 27 رمضان الموافق لـ 9 أيار مايو 2021، وستنتهي يوم الثلاثاء الذي يوافق 18 مايو وسيباشر الموظفين أعمالهم ابتداء من يوم الأربعاء 19 مايو 2021، وبالنسبة للإمارات ستبدأ إجازة العيد من 29 رمضان الموافق لـ 11 مايو 2021، وستستمر حتى اليوم الثالث من شهر شوال.

إجازة عيد الفطر في الكويت

قام الديوان الكويتي بالإعلان اليوم الثلاثاء أن عطلة عيد الفطر المبارك ستكون عطلة لمدة خمسة أيام اعتبارا من الحادي عشر من مايو أيار 2021 الموفقة ليوم الأربعاء، وستستمر حتى السادس عشر من شهر مايو وسيبدأ الدوام للعمال ابتداء من يوم الإثنين 17 مايو 2021، ودعا الديوان في البيان الذي أصدره اليوم كل الوزارات الحكومية والجهات الرسمية كذلك والمؤسسات العامة والهيئات إلى أن يقوموا بإعطاء عطلة لعمالهم خلال الفترة المذكورة أعلاه، وقال الديوان أنه في حالة ثبوت الرؤية يوم الأربعاء فهو المتمم لشهر رمضان المبارك وسيكون هذا اليوم هو يوم عطلة لجميع الموظفين وأيام الخميس والجمعة والسبت عطلة رسمية.