كوريا الشمالية لا ترى فـي اللقاحات حلا ناجعا وتحذر من معركة طويلة

سيئول ـ رويترز: حذرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية من احتمال خوض معركة طويلة ضد فيروس كورونا قائلة إن اللقاحات التي طورتها شركات الأدوية العالمية ثبُت أنها لا تقدم الحل الناجع للعالم.

ولم تؤكد كوريا الشمالية رسميا أي حالات إصابة لكن المسؤولين في كوريا الجنوبية قالوا إنه لا يمكن استبعاد حدوث تفشٍّ هناك؛ إذ أن كوريا الشمالية كانت تربطها علاقات تجارة وسفر مع الصين قبل أن تغلق حدودها.

وقالت صحيفة رودونج سينمون الرسمية الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم إن الجائحة تزداد سوءا على الرغم من تطوير لقاحات.

وأضافت “الأوضاع في العديد من الدول تظهر بوضوح أن اللقاحات لم تكن قط الحل الناجع عالميا”.

وحثت المواطنين على التأهب لجائحة ممتدة واصفة الأمر بأنه “واقع حتمي” يتطلب جهودا لتشديد إجراءات مكافحة الفيروس وتعزيز الولاء للزعيم كيم جونج أون وحزبه.

وكان من المتوقع أن تحصل كوريا الشمالية على مليوني جرعة من لقاح أسترا زينيكا المضاد لمرض كوفيد-19 بحلول النصف الأول من هذا العام عن طريق برنامج كوفاكس لتوزيع اللقاحات على الدول الأقل دخلا.

لكن وسائل إعلام كورية جنوبية ذكرت أن إدوين سالفادور ممثل منظمة الصحة العالمية في كوريا الشمالية قال الشهر الماضي نقلا عن تحالف جافي للقاحات إن الشحنة تأجلت بسبب نقص الإمدادات. وقال سالفادور لرويترز إن كوريا الشمالية تستكمل متطلبات الحصول على اللقاح دون الخوض في التفاصيل.

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