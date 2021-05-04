أخبار اليمن : مفاجأة من الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

مفاجأة من الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلةأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بتراجع حالة عدم الاستقرار في الأجواء مع استمرار فرص هطول الأمطار متفاوتة الشدة في معظم المحافظات خلال ال24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى تراجع حالة عدم الاستقرار في الأجواء واستمرار فرص هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الغربية المحاذية لسهل تهامة وفي المرتفعات الجنوبية والهضاب الداخلية لمحافظات شبوة وحضرموت وصولاً إلى المناطق الساحلية الجنوبية والشرقية والمناطق المحاذية لها.

ولفت الى استمرار فرص هطول الأمطار المتفاوتة على ارخبيل سقطرى.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى توخي الحيطة والحذر من تدفق السيول في الشعاب والوديان أثناء وبعد هطول الأمطار وأخذ الاحتياطات اللازمة من العواصف الرعدية.

وحذر سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة، ومن الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية أثناء وبعد هطول الأمطار.

وأوضح المركز أن امطاراً متفرقة متفاوتة الشدة رافقتها العواصف الرعدية هطلت يوم أمس على أجزاء من المحافظات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية والصحراوية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.