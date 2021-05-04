أخبار اليمن : صنعاء تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن مادة الغاز

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صنعاء تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن مادة الغاز

قالت الشركة اليمنية للغاز، إنها مونت ٥٦ طرمبة لتعبئة غاز السيارات في أمانة العاصمة. صنعاء تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن مادة الغازقالت الشركة اليمنية للغاز، إنها مونت ٥٦ طرمبة لتعبئة غاز السيارات في أمانة العاصمة. وأوضح مصدر في الشركة أنه في اطار جهود الشركة لاستقرار الوضع التمويني لكافة القطاعات قامت بتموين ٥٦ طرمبة غاز لتعبئة السيارات، وفقاً لوكالة سبأ. ولفت المصدر إلى أن الشركة ستخصص خلال اليومين القادمين طرمبات لتعبئة أسطوانات المواطنين من الغاز المنزلي المستورد إضافة إلى البرنامج التمويني للشركة عبر عقال الحارات.

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