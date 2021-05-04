البيت الأبيض ينفى عقد اتفاق لتبادل السجناء مع إيران

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكى، بحسب "روسيا اليوم"، إن التقارير الحديثة حول اتفاق لتبادل السجناء مع إيران غير صحيحة.

وكان التلفزيون الإيرانى نشر فى وقت سابق تقريرا مفاده أن طهران وواشنطن توصلتا إلى اتفاق يقضى بتنفيذ صفقة تبادل سجناء بصيغة أربعة مقابل أربعة، مع إفراج الولايات المتحدة عن سبعة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.

وأوضح السفير الإيرانى لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانتشى، فى وقت لاحق، أن بلاده لا تؤكد خبر الاتفاق على صفقة لتبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة.